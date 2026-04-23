Novara Fc, Dossena: "Non ho recriminazioni"

Serenità. "Non ho recriminazioni, siamo già stati male abbastanza in queste settimane per il dispiacere di non essere riusciti a giocare i play-off. Chiudiamo bene, nonostante le tre sconfitte, il campo è sempre il padrone del giudizio finale e questa sera pur non facendo una prestazione migliore da un punto di vista del gioco, siamo riusciti a portare a casa tre punti".

Sostituzioni. "Con il doppio vantaggio ho voluto dare la possibilità e anche ringraziare in un piccolo modo giocatori che mi sono sempre stati vicini con impegno e lavoro e negli allenamenti ad alta intensità. Ho voluto dare qualche minuto anche ai ragazzi che hanno giocato bene in questo girone di ritorno con me".

Dispiacere. "Come dicevo, avremmo capito solo negli ultimi 180 minuti la sorte dei play-off, dispiace perché le squadre che abbiamo visto entrare le abbiamo affrontate nel girone di ritorno dove noi siamo stati superiori. Il calcio è questo, va bene così, lo accettiamo. Ho chiesto ai ragazzi di migliorare fino all'ultimo degli allenamenti che faremo insieme e poi io parlerò con la società e vedremo il nostro futuro".

Novara."Ho trovato una squadra che mi ha dato la massima disponibilità, si sono messi a disposizione di un allenatore così che ho potuto mettere in campo il mio credo. Mi dispiace tantissimo per questo mese di aprile che ci ha cancellato il sole che provavamo ad ottenere. Ho trovato una città, una società e tifosi che capiscono di calcio: molte volte hanno oltrepassato il risultato per applaudire la squadra anche dopo pareggi o sconfitte. Ho trovato tante cose positive, adesso devo parlare con la società e vediamo se vogliamo crescere insieme, c'è del buon materiale e della buona linfa per poter crescere".

Lanini e Da Graca "L'ho sempre detto che l'obiettivo di squadra arriva prima di quelli individuali. I ragazzi che erano in panchina, per come li ho visti entrare, avevano voglia e magari siglare un gol, anche se era uno ed ha la stessa valenza di chi voleva farne dieci".