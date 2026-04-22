Supercoppa Serie C: il Benevento resta a riposo nella prima giornata
Il sorteggio di questa mattina sul calendario della Supercoppa Serie C ha stabilito che la prima giornata, in programma il 2 maggio, vedrà opporsi l'Arezzo e il Vicenza, in casa degli aretini.
La Strega riposa e tornerà in campo il 9 maggio. L'avversario della squadra di Floro Flores dipenderà dal risultato del primo match tra le due squadre già menzionate. In caso di vittoria dell'Arezzo, il Benevento andrà a giocare in trasferta a Vicenza. Al contrario, in caso di vittoria dei biancorossi, il club di via Santa Colomba giocherà in casa contro i toscani allenati dall'ex Cristian Bucchi.
L'ultima giornata del calendario cade il 16 maggio, con squadre, orari e luogo da definire .
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