Bari-Entella: ultima chiamata al San Nicola per la salvezza

Siamo alla penultima giornata del campionato di Serie B ed è l’ultima chiamata al San Nicola per il Bari di mister Moreno Longo. Dopo tre sconfitte consecutive contro Monza, Venezia e Avellino, i biancorossi sono obbligati a vincere per continuare a sperare nella salvezza. L'avversario di turno è la Virtus Entella di Andrea Chiappella, attualmente fuori dalla zona retrocessione (sia diretta che playout) con soli due punti di vantaggio sull'Empoli.

Raggiungere la salvezza diretta è un'impresa complicata, ma non impossibile: il Bari dovrebbe ottenere sei punti nelle ultime due sfide (l'ultima sarà a Catanzaro) e sperare in un passo falso di Empoli e Pescara. La classifica è estremamente corta sia in vetta che in coda; lo Spezia, ultimo a 33 punti, attende le sfide decisive contro il Venezia in casa e il Pescara in trasferta. Con i verdetti ancora aperti per la promozione diretta in Serie A e per l'ottavo posto — l'ultimo utile per i playoff — il calendario non concede sconti a nessuno. L'aspetto più preoccupante, paradossalmente, non è la classifica, quanto l'atteggiamento mostrato dalla squadra nelle ultime tre uscite. I biancorossi sono stati capaci di calciare in porta solo due volte (nella sfida contro il Venezia). Dopo il successo casalingo contro il Modena, la squadra non ha saputo reagire: nel match del Partenio è apparso un gruppo spaventato e arrendevole sotto i colpi di un Avellino affamato e determinato nell'ottenere l'aritmetica certezza della salvezza e puntare dritto al playoff. Contro la Virtus Entella non sono ammessi passi falsi. Sarà necessario conquistare i tre punti con un approccio più propositivo: le speranze di agguantare i playout per giocarsi il tutto per tutto sono ancora vive. La squadra e i calciatori devono esserne consapevoli per provare a salvare una stagione fin qui disastrosa.

Secondo quanto riportato da Contropiede, Moreno Longo starebbe pensando al passaggio al 4-3-3. Difesa con possibile ritorno della coppia di terzini composta da Dickmann e Dorval; centrocampo con Maggiore che agirà da centrale al posto dello squalificato Artioli affiancato dalle mezzali Braunoder e Piscopo; in attacco il tridente formato da Rao, Moncini e De Pieri. L’appuntamento è per domani, venerdì 1° maggio alle ore 15:00. L'auspicio è di vedere un piglio diverso rispetto alle ultime giornate e, soprattutto, di conquistare l'intera posta in palio per giocarsi la sopravvivenza negli ultimi novanta minuti di Catanzaro.