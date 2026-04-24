Ludovica Serio: “L’intesa, dentro e fuori dal campo, la nostra forza”

Alla scoperta di Ludovica Serio, classe 2005, centrocampista centrale dotata di estrema duttilità in grado di adattarsi a diversi ruoli, ricoprendo con egregi risultati la posizione di play, mezzala, trequartista, esterno e difensore.

Calciatrice dotata di una buona visione di gioco, abile nel dribbling e nella lettura in anticipo degli spazi di gioco, ha militato nella stagione appena trascorso nel Lesmo, raggiungendo un più che buono quarto posto nel girone A di serie C.

Ciao Ludovica, quali sono stati mi motivi del tuo trasferimento al Lesmo?

“Provenivo dalla stagione al Como 1907, nelle cui fila avevo disputato un’ottima annata, giocando sia la gara decisiva per il passaggio in Serie C che la finale di Coppa Italia, match entrambi persi con la Pro Palazzolo.

Venivamo da una stagione molto bella a livello di gruppo, mi ero trovata molto bene ma poi è arrivata la proposta del Lesmo che mi ha prospettato un progetto ambizioso, convincendomi a fare il salto di categoria, passando dall'Eccellenza alla Serie C.

Aggiungo, inoltre che avevo sentito parlare bene del gruppo, mi avevano informato che erano tutte ragazze unite e coese, ricevendo le dovute rassicurazioni e conferme anche dal mister”.

Un breve riepilogo della tua carriera

“Ho iniziato a tirare i primi calci ad un pallone con la squadra della scuola in Belgio con i tulipani azzurri, vincendo il campionato per due anni consecutivi prima di ritornare in Italia e militare nella Sammartinese; a seguire i provini con Inter e Juventus, scegliendo le bianconere con cui ho intrapreso il percorso all'interno del settore giovanile per sei anni, un periodo molto intenso e pieno di emozioni, sicuramente uno dei momenti più belli della mia vita perché giocavo per la squadra che tifavo da bambina; ho seguito la trafila dall'Under 13 fino alla Primavera, un percorso davvero stupendo; a seguire, sono andata al Como Women, dove ho militato nel campionato di Primavera 2, vincendo campionato; a seguire mi sono trasferita al Como 1907 dove per la prima volta mi sono affacciata al mondo del calcio delle grandi, disputando il campionato di Eccellenza”.

Un bilancio stagionale

“Ad inizio anno è stato piuttosto complicato inserirsi all'interno della squadra perché comunque era un gruppo già formato ed unito. Di conseguenza per le nuove entrate è sempre più lenta l’integrazione anche perché ognuna di noi ha un carattere ed una personalità diversa, ed è fondamentale cercare di conoscersi bene, in maniera graduale.

All'inizio è stato complicato riuscire ad entrare all'interno di questo nuovo mondo ma poi col passare del tempo abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, ci siamo unite sempre di più, riuscendo a trovare una squadra tra di noi, con l'intesa che c'era fuori dal campo che si è tramutata in intesa dentro al campo. Sono convinta che quando c'è un bel gruppo fuori dal campo di calcio, all'interno è sempre più facile trovarsi con le giocate e con gli spazi.

La nostra forza è consistita proprio nell’avere un gruppo coeso che nella seconda fase del campionato è riuscita a fare la differenza, rimanendo imbattuta nel girone di ritorno, salvo perdere l’ultima gara del torneo con il Real Meda”.

Prospettive per il futuro

“Per la prossima stagione l'intenzione è quella di trovare nuove ambizioni ed un interessante progetto stimolante”.

Photo credit Lesmo