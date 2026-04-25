Supercoppa Serie C: sarà l'Arezzo il primo avversario della Strega

Questo pomeriggio è andato in scena il primo turno della Supercoppa di Serie C che ha visto sfidarsi Arezzo e Vicenza allo stadio "Città d'Arezzo". La partita si è conclusa 2-5 in favore dei biancorossi.

Ciò significa che il Benevento affronterà l'Arezzo in casa il prossimo turno di Supercoppa che si svolgerà il 9 maggio. Sarà un match con diversi ex. Tra le file degli ospiti ci saranno il tecnico Bucchi e i calciatori Artur Ionita, Gianluca Di Chiara e Mattia Viviani, tutti ex giallorossi con quest'ultimo che ha lasciato la Strega proprio nella stagione corrente per accasarsi in Toscana. Dall'altra parte, mister Floro Flores vanta un passato in maglia amaranto nelle stagioni 2005/2006 e 2006/2007. Anche Diego Borghini ha militato nell'Arezzo, precisamente dal 2018 al 2021.

L'ultimo turno vedrà impegnato il Benevento a Vicenza il 16 maggio.