Monopoli-Casarano, attesa al Veneziani: l'analisi pre partita

C’è grande attesa per il derby pugliese tra Monopoli e Casarano, valido per il primo turno dei playoff del campionato di Serie C, che si disputerà allo stadio Veneziani. In virtù del settimo posto ottenuto in classifica, la squadra di mister Colombo potrà contare su due risultati su tre; tuttavia, in novanta minuti può succedere di tutto. È stato proprio il tecnico dei biancoverdi, in conferenza stampa, a predicare calma e mantenere alta la concentrazione: "Entrare in campo pensando di avere due risultati su tre, per certi versi, può essere un vantaggio, ma può anche creare tensione. Mi aspetto un Casarano diverso: il loro ruolino di marcia dimostra che sono una squadra in salute. Dall'ultima volta che ci siamo affrontati hanno perso una sola volta".

Tuttavia, considerando i precedenti della regular season, il bilancio sorride al Monopoli, uscito vincitore sia al Capozza (3-1) che al Veneziani (2-1). Al netto dei pronostici, a Monopoli si presenterà una squadra ambiziosa, capace da neopromossa di raggiungere i playoff con una costanza di rendimento equilibrato: 28 punti conquistati sia all'andata che al ritorno, per un totale di 56 punti. Grandi meriti vanno al tecnico Vito Di Bari, capace di portare il Casarano prima in Serie C e, ora, a giocarsi gli spareggi promozione.

Il loro è un progetto credibile sotto ogni aspetto. Mister Di Bari ha presentato la sfida come una gara in cui sarà fondamentale curare ogni dettaglio e mantenere la giusta serenità. I risultati ottenuti dal Casarano in questa stagione non sono casuali, ma il frutto di una programmazione seria e ambiziosa. Monopoli-Casarano: mettiamoci comodi, perché sarà un match tutt'altro che scontato tra due piazze calde che sognano di proseguire il cammino nei playoff.