Berardi e Laurientè affondano il Milan

Il Sassuolo gioca una partita magistrale e abbatte un Milan non in gran giornata. 2-0 il risultato in favore dei ragazzi di mister Grosso grazie alle reti di Berardi e Laurientè. Mimmo ormai è un abitudinario a fare delle grandi partite contro i rossoneri, ma gli eroi della giornata sono l'attaccante francese e Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese gioca una partita enorme: domina il centrocampo, serve un assist e va vicinissimo al gol che si divora davanti a Maignan. Gol non tantissimi quest'anno per lui, ma sempre un rendimento molto alto.