Novara FC, con Dossena è divorzio

I tifosi ci hanno sperato fino alla fine ma la società del Novara FC ha ufficialmente comunicato che le strade tra la piazza della cupola ed il mister lodigiano Andrea Dossena si separano. Subentrato dopo l'esonero di Zanchetta esce dai giochi azzurri dopo aver nobilmente consolidato ciò che sembrava impossibile, rimanendo sempre professionale ed elegante in tutte le sue dichiarazioni e decisioni.

Un Novara a cui è stato permesso rompere le righe, in attesa delle decisioni societarie sul futuro prossimo.

A noi, comunque, dispiace.