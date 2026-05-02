Benevento-Arezzo 1-0, la prima in Supercoppa è vinta

Il Benevento trionfa per 1-0 contro l'Arezzo davanti ai suoi tifosi. A Floro Flores basta un rigore di Salvemini per portarla a casa. Sabato prossimo a Vicenza si deciderà chi vincerà il trofeo tra i giallorossi e la squadra veneta allenata da Fabio Gallo.

Premessa: Benevento-Arezzo segna l’ultima sfida casalinga di questa stagione per la Strega. Ragion per cui, i giallorossi saranno ancora più motivati a congedarsi dal loro pubblico con un successo, per aggiungere la ciliegina sulla torta ad un’annata memorabile. L’undici di Floro Flores fa il suo debutto in Supercoppa, affrontando un Arezzo che invece è già sceso in campo la scorsa settimana contro il Vicenza, l’altra delle tre vincitrici del campionato di C, in un match terminato 2-5 per i biancorossi.

Primo tempo: La prima occasione del match arriva all’11’ e capita all’Arezzo. Corner di Iaccarino, colpo di testa di Righetti, Vannucchi respinge con qualche difficoltà. Al 19’ Lamesta spaventa la difesa aretina con un tiro al volo che finisce lontano dallo specchio della porta. Un minuto dopo è di nuovo il numero 11 del Benevento a sfiorare il vantaggio, raccogliendo un pallone messo in mezzo da Tumminello ma Trombini chiude la saracinesca e allontana il pericolo.

Al 32’ Maita viene atterrato in area da Iaccarino, dunque calcio di rigore in favore della Strega. Dal dischetto Salvemini spiazza Trombini e sigla l’1-0 giallorosso. L’Arezzo si fa sentire con uno squillo di Tavernelli. Il tiro a giro dell’attaccante degli amaranto sfiora l’angolino basso e si spegne a lato.

La prima frazione di gioco termina con il Benevento che conduce per 1-0.

Secondo tempo: Inizia il secondo tempo. Tumminello prova a farsi vedere con un sinistro verso la porta, Trombini blocca sicuro. Occasione per Prisco che conclude in maniera molto simile al precedente tentativo di Tumminello, anche qui Trombini non si scompone e fa sua la presa.

Doppia chance per l’Arezzo di pareggiare! Al 62’ Arena calcia davanti a Vannucchi che respinge, sulla ribattuta la palla capita tra i piedi di Tavernelli che manda alto di poco. Nell’azione successiva Tumminello calcia alto davanti alla porta sfiorando il raddoppio.

La Strega va a segno con Tumminello ma il gol viene annullato per fuorigioco. Poco dopo i giallorossi si vedono annullare un’altra rete, stavolta al neo entrato Mignani.

Finisce così la partita. La Strega si fa trovare pronta, vincendo la sua prima partita di questa Supercoppa. Tuttavia, i giallorossi saranno obbligati a vincere a Vicenza la settimana prossima per poter portare a casa il trofeo, in virtù della miglior differenza reti dei biancorossi

Benevento (4-2-3-1):Vannucchi; Prisco, Maita © (75 st Kouan), Salvemini ( 75 st Mignani), Lamesta ( 83 st Saio), Scognamillo, Ceresoli ( 83 st Celia), Romano ( 65 st Pierozzi), Caldirola, Tumminello, Della Morte.

A disp.: Russo, Esposito, Sena, Carfora, Manconi, Borghini, Giugliano, Talia, Donatiello.

All. Antonio Floro Flores

Arezzo (4-3-3):Trombini; Renzi, Guccione ( 71 st Pattarello), Varela Djamanca, Gilli, Chiosa (C), Tavernelli ( 82 st Concetti), Arena ( 63 st Cianci), Righetti ( 82 st Di Chiara), Cortesi( 82 st Ferrara), Iaccarino.

A disp.: Galli, Venturi, Coppolaro, Casarosa, Chierico

All. Cristian Bucchi

Arbitro: Francesco d'Eusanio di Faenza Assistenti: Nicola Morea di Molfetta e Roberto D’Ascanio di Roma 2. Quarto ufficiale: Gioele Iacobellis di Pisa.

Note. 4 minuti di recupero. Marcatori: 33 pt Salvemini (rig)(BN); Ammoniti: Tavernelli (AR) Romano (BN) Iaccarino (AR); Tumminello(BN)