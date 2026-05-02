Benevento, Floro Flores:" Una partita che ha un valore speciale per me

Mister Floro Flores risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa post partita di Benevento-Arezzo 1-0. Ecco le sue parole:

Ritorno alla vittoria:" Vincere è sempre bello perché ti abitua a quella mentalità, ti fa preparare le partite in tutt'altro modo. Noi però non abbiamo mai mollato, siamo sempre stati sul pezzo, con Cavese e Giugliano meritavamo la vittoria. Sarebbe scontato ribadire che i ragazzi siano dei grandi uomini, eccezionali fino alla fine."

Gli affetti personali con Arezzo: "Arezzo mi ha lanciato nel grande calcio, c'è affetto e stima verso questa piazza. Me li porterò sempre nel cuore, come farò con Benevento che ha rivestito un'altra grandissima parte della mia carriera, non può essere altrimenti, per me è stata una partita importante"

Sul gioco della squadra: " Può dispiacermi solo per i ragazzi che avrebbero potuto avere uno score migliore, ma alla fine giocavamo contro un'altra prima della classe quindi si sapeva che non sarebbe stata facile. Dunque non ho nient'altro da aggiungere"

A Vicenza senza capitan Maita: " Maita è un giocatore importantissimo, ma chi l'ha sostituito si è sempre fatto trovare pronto, sempre sul pezzo, quindi avranno la loro occasione a Vicenza."

Questa partita di oggi si può definire un piccolo assaggio della serie B che arriverà?: "In parte sicuramente, però oggi l'Arezzo ha avuto diverse assenze, la squadra non era al completo e fino all'anno prossimo potranno cambiare tante cose, vedremo quando li ritroveremo in B."