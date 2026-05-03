La Roma espugna il Tardini con un rigore di Malen al 101'
Al Tardini la spunta la Roma al 101' su calcio di rigore. Una doppietta di Malen permette il controsorpasso ai giallorossi e di tenere aperta la corsa Champions. Il centravanti capitolino aveva sbloccato la gara al 22'. Poi ad inizio ripresa il Parma pareggia con Strefezza al 51' e addirittura a tre dalla fine ribalta il punteggio con il primo gol in A di Keita. Ma la Roma nel finale ha la forza di reagire. La squadra di Gasperini trova il pari con Rensch al 94' e addirittura al 101' sigla il 2-3 finale. Chiffi viene richiamato al VAR per una trattenuta di Britschghi che viene sanzionato con la doppia ammonizione. Dal dischetto Malen tocca quota 13 in campionato.