Serie C, ecco il pallone ufficiale 2026-27: lo firma Decathlon

La Serie C ha un nuovo pallone ufficiale. Per la stagione 2026-2027 è Decathlon a vestire il campionato più capillare d'Italia con l'Official Match Ball che accompagnerà le squadre di Lega Pro su tutti i campi del Paese.

Una partnership che nasce da valori condivisi. Decathlon porta la sua missione di rendere lo sport accessibile a tutti. La Serie C porta i suoi numeri e la sua presenza sul territorio. Oltre cinque milioni di appassionati. Una crescita di pubblico dell'8,6% nella stagione 2025-26. Più di 275 milioni di visualizzazioni sui social tra Instagram Facebook e TikTok. Una fanbase giovane e in continua espansione.

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani non nasconde la soddisfazione. Assieme a Decathlon portiamo avanti un percorso significativo sul piano sportivo. Un lavoro di grande qualità evidenziato dal bellissimo pallone 2026-27 che utilizzeranno le nostre squadre.

Dietro il nuovo pallone c'è un lavoro serio e lungo. Diciotto mesi di ricerca e sviluppo. Nove prototipi testati sia in laboratorio secondo gli standard FIFA Quality Pro sia sul campo con il coinvolgimento di 287 giocatori tra professionisti e amatori. Tra i tester anche atleti di Ligue 1 e Ligue 2 in Francia. Il risultato è un pallone con costruzione termosaldata e geometria a 12 pannelli capace di garantire traiettoria stabile controllo costante e risposta prevedibile in qualsiasi condizione di campo e di meteo.

Esteticamente il pallone è un colpo d'occhio. Base bianco ottico ad alta rifrazione con una grafica che sfuma dal blu cobalto al rosso acceso con accenti giallo neon. Le linee dinamiche richiamano la capillarità di un campionato che arriva davvero in ogni angolo del Paese. Il contrasto tra toni freddi e colori caldi traduce visivamente quella miscela di intensità passione e velocità che da sempre caratterizza la Serie C.

Rossella Ruggeri Marketing and Communication Director di Decathlon Italia spiega la filosofia del progetto. Per noi questa partnership rappresenta l'opportunità di portare in campo un pallone progettato per rispondere alle esigenze del calcio professionistico. Nasce da una visione comune fatta di responsabilità autenticità e vicinanza ai territori.

Il pallone sarà disponibile in quattro versioni tra cui official e replica anche in varianti stagionali. Certificazione FIFA Quality Pro. Struttura in 12 pannelli di poliuretano microfibra testurizzato. Nessuna cucitura. Solo termosaldatura.