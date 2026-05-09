Sassuolo-Lecce 2-3, Stulic regala la vittoria a Di Francesco

Nell’ultima casalinga al Mapei Stadium il Sassuolo ospita il Lecce del grande ex Eusebio Di Francesco alla disperata ricerca di punti salvezza.

Ospiti subito in avanti a cercare la rete che puntualmente arriva al minuto 13 con l’ex neroverde Cheddira lesto ad approfittare di un retro passaggio sbagliato di Coulibaly. Il vantaggio dei giallorossi però dura poco perché al 19’ arriva il pareggio firmato Laurientè. Una manciata di minuti dopo ancora Laurientè sfiora la rete, ma questa volta Falcone tocca e mette in corner. Al 24’ di nuovo Cheddira va in rete e riporta avanti i suoi. Prima doppietta in Serie A per l’attaccante marocchino del Lecce. La risposta del Sassuolo arriva subito, assist di Berardi per Thorstvedt che segna la rete del 2-2. L’arbitro La Penna però annulla per offside.

Nella ripresa il Sassuolo alza il ritmo e va vicino al pari due volte con N’Zolà, ma una volta non trova la porta, la seconda prende il palo. Tanti i cambi da una parte e dell’altra, senza però grandi sussulti. A 10 minuti dalla fine il Sassuolo si sveglia: prima stampa sulla traversa il tiro di Thorstvedt, poi trova la rete con il neo entrato Pinamonti con un grandissimo colpo di tacco che firma il 2-2. Nel finale arriva lo sliding doors che potrebbe decidere la salvezza. Minuto 93' Volpato a tu per tu con Falcone mette incredibilmente alto sopra la traversa. Nel capovolgimento di fronte Stulic trova la rete dell'incredibile 2-3 che mantiene il Lecce avanti sulla Cremonese in classifica. Finale incredibile al Mapei Stadium.