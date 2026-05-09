Alice Gallinaro: “Ci riproveremo, ripartendo da un gruppo sano"

Analisi della stagione in casa Women calcio Padova affidata ad Alice Gallinaro, centrocampista classe 2000.

Ciao Alice, quali sono stati i motivi che ti hanno condizionato nel ritornare a Padova?

“All'inizio di questa stagione sportiva ero andata a Cittadella con alcune mie ex compagne di squadra che giocavano con me sempre a Padova, scegliendo di giocare in una categoria inferiore, visto che l’anno scorso militavo nel Venezia 1985 in Serie C.

Sentivo l’esigenza di farmi un anno sereno ma poi a Cittadella la società è fallita e quindi tutte insieme in gruppo abbiamo deciso di continuare quello che avevamo iniziato a Cittadella, restando unite in un’altra squadra”.

Il vostro arrivo ha rivitalizzato la squadra

“Non avere una squadra a stagione in corso ci aveva inizialmente destabilizzato ma abbiamo reagito, perché sapevamo di essere forti per la categoria, consapevoli che avremmo potuto scalare la classifica nonostante la squadra fosse terz’ultima; siamo riuscite nell’impresa di arrivare ai playoff, perdendo solo in finale con l’Alto Livenza”.

Un commento sul doppio confronto

“Non ci aspettavamo né di vincere, né di perdere, sapevamo di affrontare una squadra imbattuta che era stata sempre prima, eravamo preparati a disputare una partita tosta.

Onore ai nostri avversari ma credo che tutte e due le squadre avrebbero meritato la promozione, all'andata abbiamo avuto diverse occasioni ma non siamo riuscite a concretizzarle e pertanto al ritorno ha avuto la meglio chi è stato più cinico”.

Come procede il tuo percorso lontano dai campi sportivi?

“Io lavoro in uno studio commercialista da circa quattro anni e mi manca un esame per laurearmi nella facoltà di magistrale di economia e commercio, quindi insomma sono vicina a concludere gli studi una volta per tutte.

Resterà sempre da conciliare il calcio, parte integrante della mia vita, una valvola di sfogo fondamentale che ti rigenera, distraendoti, aiutandoti a staccare la spina”.

Prospettive per il futuro

“Sono convinta di ripartire da Padova per dare continuità all’annata appena disputata; ho trascorso una stagione serena circondata da uno staff super competente e compagne eccezionali; sono convinta che quando trovi un gruppo ed una società sana, sia giusto rimanere, poi se i risultati non arrivano, pazienza, ci si riprova il prossimo anno”.

Foto credit Women calcio Padova