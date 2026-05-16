Sara Reggio: “I risultati sono il frutto del nostro impegno”

Vetrina della giornata dedicata a Sara Reggio, classe 2001, attaccante del Siena, squadra vincitrice del campionato di Promozione toscana, promossa in Eccellenza.

Ciao Sara, quali sono stati i motivi del tuo trasferimento al Siena?

“Il trasferimento al Siena è nato perché avevo bisogno di trovare una società che mi desse fiducia e che credesse davvero nelle mie qualità. Cercavo un ambiente dove potermi sentire valorizzata, serena e libera di esprimermi al meglio. Inoltre il progetto qui a Siena mi è sembrato fin da subito molto solido e ambizioso, con idee chiare e tanta voglia di crescere. Tutti questi aspetti hanno avuto un peso fondamentale nella mia scelta”.

Un bilancio della stagione in corso

“Direi molto positivo. Abbiamo raggiunto un traguardo importante vincendo il campionato e raggiungendo un record per la categoria successiva alla nostra, circostanza che rende tutto ancora più speciale. A livello personale è stata una stagione che mi ha fatto crescere molto e che porterò sicuramente dentro di me. Credo che i risultati siano la conseguenza dell’impegno messo ogni giorno.

La stagione non è comunque ancora finita, perché dobbiamo giocarci anche la Coppa che potrebbe essere un altro grande traguardo da aggiungere a quanto già fatto di straordinario finora”.

Le tue dediche per la promozione

“La promozione la dedico prima di tutto alla mia famiglia, la quale, anche se lontana, mi è sempre vicina in ogni momento, poi alle persone che mi sono state accanto durante l’anno, alle compagne, allo staff e a chi ha sempre creduto in me, perché un traguardo così si conquista insieme”.

Un giudizio su ambiente, gruppo e staff

“Con lo staff mi sono trovata molto bene. La coach mi ha sempre dato fiducia e questo per una giocatrice è fondamentale, soprattutto nei momenti più delicati.

La società invece non ci ha mai fatto mancare nulla e ci ha sempre supportate durante tutta la stagione, facendoci lavorare nelle migliori condizioni”.

La tua vita lontana dai campi di gioco

“Fuori dal calcio sono una ragazza semplice. Mi piace stare con le persone a cui voglio bene, rilassarmi e ritagliarmi momenti tranquilli per staccare dalla routine sportiva. Cerco sempre di mantenere equilibrio tra calcio e vita personale, perché penso sia importante stare bene anche mentalmente per rendere al meglio in campo”.

Foto credit fc Siena