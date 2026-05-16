Viscogliosi: "Con dedizione e un grande gruppo i sogni si avverano"

Vincere un campionato non è mai semplice, in nessuna categoria. C'è un aspetto umano da gestire, uno spogliatoio da compattare, la credibilità da mantenere nei confronti dei calciatori e, nel calcio dilettantistico, anche diversi ostacoli logistici. Riuscirci dopo un percorso strepitoso rende tutti ancora più orgogliosi. Tutto questo è andato alla perfezione all'Isola Liri, vincitrice del girone I di Prima Categoria; noi della redazione di IamCalcio abbiamo incontrato uno dei principali artefici di questo successo: la mente, il gestore e il condottiero, mister Cristiano Viscogliosi.

Buongiorno mister, innanzitutto complimenti per la stagione appena trascorsa. Al triplice fischio della partita contro la Pro Calcio San Giorgio, quale è stato il pensiero di Cristiano Viscogliosi come allenatore e quale, invece, l'emozione più grande sotto il profilo umano?

É stata un emozione indescrivibile, difficile spiegarla a parole. Il primo pensiero è andato ai miei ragazzi, ai sacrifici fatti, a tutti i momenti vissuti insieme che ci hanno portato fino a qui. Dal punto di vista umano ho provato un forte affetto verso tutti i miei ragazzi, il mio staff ed i tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto.

A inizio stagione l'ambizione è sempre stata massima, in una piazza che attendeva il salto di categoria. I pronostici sono stati rispettati, ma quali sono stati gli ostacoli e le difficoltà da superare nel corso del campionato? Perché lo sappiamo: dietro ogni grande risultato, specialmente nel calcio dilettantistico, ci sono storie fatte di sacrifici e disciplina.

Vero, le aspettative sono sempre state molto alte, soprattutto da parte dei tifosi che non vedevano l’ora di salire di categoria. Come in tutte le cose, ci sono state delle difficoltà, anche se non tantissime, e siamo sempre stati bravi a superarle insieme. É la forza del gruppo che ci ha dato la spinta necessaria per dare ragione ai pronostici che ci davano vincenti già dall’inizio.

Se dovessi chiederti il podio dei momenti migliori della stagione, quali sceglieresti?

Partiamo dal terzo in classifica: il goal allo scadere contro la Polisportiva Tecchiena, nella partita di andata; era lo scontro diretto più importante, che ci ha permesso di prenderci la vetta. Al secondo posto metterei la vittoria in trasferta contro l’Acul Ceccano Omnia, perché venivamo da un brutto pareggio, dovevamo reagire ed i ragazzi hanno risposto presente. La medaglia d’oro va al goal vittoria contro la Polisportiva Tecchiena al ritorno, a tre giornate dalla fine.

Qual è il messaggio che vuoi trasmettere a tutta la città, alla società e ai tuoi ragazzi dopo questa bellissima cavalcata?

Credo che il messaggio più importante sia stato quello di aver dimostrato che con spirito di sacrificio, dedizione, disciplina ed un gruppo importante si può sognare in grande e realizzare i propri sogni. Voglio approfittarne per ringraziare la società tutta ed il mio staff: il mio mister in seconda, Polsinelli Danilo; i preparatori atletici Tomaselli Luca e Pantanella Matteo. Senza il loro supporto, tutto questo non sarebbe stato possibile.