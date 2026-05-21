Chiara Rovelli: ”Vincere dopo tanta sofferenza porta maggiore gioia"

Analisi della stagione appena trascorsa in casa Pro Sesto Women, affidata a Chiara Rovelli, difensore, classe 1999.

Ciao Chiara, quali sono stati i motivi del tuo trasferimento alla Pro Sesto?

“Direi un po' la voglia di cambiare aria, un po' la voglia di rimettere in gioco, di sperimentare qualcosa di nuovo dopo l'infortunio subito due anni fa, allorquando mi sono rotta il crociato nelle fila del Real Meda”.

Playoff sfiorati in campionato, dove si poteva raccogliere quel punticino mancante?

“Siamo arrivate seconde a pari merito, proprio con il Real Meda ma stiamo state penalizzate per la peggiore differenza reti.

Sicuramente c’è qualche rammarico perché eravamo tutte consapevoli del fatto che ci saremmo potute arrivare benissimo con le nostre forze e se non ci siamo arrivate la colpa alla fine è solo nostra; il punticino, come lo chiama lei, in realtà non è solo un punticino, in quanto sono tanti gli elementi che magari in alcune partite non sono andati come dovevano andare, sono stati trascurati, non c'è stato magari quel 100%, necessario a chiudere le partite”.

La tua personale annata, sei soddisfatta del tuo rendimento?

“Soddisfatta del tutto no, diciamo che lo sono più che altro a livello generale per il rendimento offerto dalla squadra, in quanto ho ritrovato un team molto forte ed è stato alquanto stimolante avere nel gruppo così’ tante ragazze brave e competenti che mi hanno spronato ad alzare sempre di più l’asticella nella mia personale sfida con me stessa”.

La gara contro la tua ex squadra, il Real Meda

“Sicuramente quando si gioca contro una tua ex squadra dove comunque si sono passati tanti anni assieme è sempre una sensazione diversa, quindi si fa sempre un certo effetto, però comunque sono soddisfatta della scelta che ho fatto, rimane comunque un bel ricordo, una bella esperienza vissuta”.

La vittoria della Coppa Italia

“Abbiamo conquistato il trofeo superando il Catania ai calci di rigore, una squadra di alto livello, ben organizzata, gestendo una gara alla pari prima di chiuderla ai penalty; vincerla in questo modo è stata ancora più soddisfacente, perché comunque, dopo tutta una gara passata alla pari a soffrire, a combattere, siamo riuscite a raggiungere il traguardo sperato”.

Prospettive per il futuro

“Si è appena conclusa una stagione ed i colloqui si sono appena aperti; la volontà di rimanere in categoria, di rimettermi in gioco e di dare ancora qualcosa in più sono altrettanto presenti”.

Foto credit Pro Sesto Women