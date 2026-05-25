Silvia Tiezzi: ”Giocando a Fasano, concilio meglio calcio e studio"

Alla scoperta di Silvia Tiezzi, classe 2008, difensore centrale dotata di una buona tecnica individuale, abile nei contrasti, nel controllo palla e nell’anticipare gli avversari, in forza alla Soccer team Fasano, squadra pugliese militante nel campionato di Eccellenza.

Ciao Silvia per iniziare, un bilancio della stagione appena conclusa

“Siamo arrivate terze in graduatoria a pari merito con le seconde classificate dell’Apulia Trani ma con una peggiore differenza reti.

Il torneo l’ha conquistato la Fabrizio Miccoli, decisamente la squadra più forte in assoluto, meritevole del primo piazzamento.

Ci riteniamo soddisfatte della terza pedana del podio ma sono convinta che potevamo fare di più in quanto pur essendoci stati dei momenti nella stagione dove abbiamo meritato di vincere, ne abbiamo vissuti altri dove abbiamo avuto un po' più di sfortuna e di certo c'è ancora molto da migliorare a partire già dalla prossima stagione”.

La descrizione della tua carriera

“Ho iniziato il mio percorso all'età di 11 anni, giocando sempre con i maschi in quanto vivendo a Ostuni le possibilità di spostarmi all'inizio erano davvero poche; in seguito assieme a mio padre abbiamo capito che l'ambiente maschile era abbastanza tosto da affrontare ed ho quindi deciso di spostarmi, andando a Bari, giocando per la SSC Bari per tre anni, militando un anno con l'Under 15 e due anni con l'Under 17, stagioni molto importanti per la mia crescita personale perché ho affrontato situazioni alle volte facili e alle volte un po' più difficili e complicate”.

La tua crescita a Bari

“A livello di esperienza Bari mi ha dato tanto perché ho avuto l'opportunità di confrontarmi con diverse squadre come per esempio la Roma, il Napoli, la Lazio, poiché vincevamo spesso il campionato regionale quindi andavamo a disputare le fasi nazionali; in seguito, non avendo la società allestito la prima squadra, sono stata costretta ad andare via, spostandomi a Fasano, avvicinarmi a casa. Il ritorno nel mio territorio è stata una svolta perché più che altro facendo da pendolare era difficile conciliare la scuola con l’attività agonistica”.

Il tuo inserimento in prima squadra a Fasano

“Arrivare in una prima squadra, proveniendo da un settore giovanile, inizialmente non è stato facile, però poi nel tempo, allenandomi, ho capito che ero stata inserita in un bellissimo ambiente che mi ha aiutato a crescere molto dal punto di vista calcistico.

Ho avuto l'opportunità di partecipare anche al torneo delle regioni, soltanto che mi sono infortunata la settimana prima dell'inizio della competizione, strappandomi proprio all'ultima partita di campionato”.

Prospettive per il futuro?

“Per la prossima stagione rimango a Fasano, poi a seguire vedremo, perché la mia priorità per adesso rimane lo studio; quest'anno ho terminato di frequentare il quarto anno a scuola al Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo, quindi dall'anno prossimo inizio il quinto, poi scegliendo l'università vedrò di capire il dà farsi”.

Come ti aiutano a scuola?

“Ti danno la possibilità di avere dei permessi in osservanza del progetto studente-atleta, programmando inoltre le interrogazioni quando voglio, però ripeto, quando sono stata nel capoluogo pugliese, uscivo di casa che erano le tre del pomeriggio e ritornavo alle otto di sera; ora invece sono a circa venti minuti dal campo, quindi per me è tutto molto più tranquillo e gestibile”.

Foto credit Soccer Team Fasano