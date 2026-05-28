Alessia Accornero: “Tanto caldo ed emozioni a Roma ma siamo promosse"

Bilancio della stagione in casa Moncalieri affidato ad Alessia Accornero, centrocampista classe 2002 tra le protagoniste della promozione in serie B con la squadra piemontese.

Ciao Alessia, promozione raggiunta al termine di un’esaltante stagione

“Abbiamo vinto il campionato con tre giornate d'anticipo, poi, in conseguenza del cambio del regolamento, c'erano ancora ulteriori ostacoli da affrontare, riuscendo a superare le nostre avversarie ai playoff in semifinale ed in finale”.

Le emozioni dell’ambito traguardo

“Siamo contentissime ma è stato affatto semplice perché oltre a tanta emozione per la posta in palio, il caldo di Roma sicuramente non ha aiutato, però alla fine siamo soddisfattissime di avercela fatta”.

Il tuo contributo nella finale

“Sono subentrata nella ripresa, sicuramente c'erano tante emozioni, non era una partita come le altre perché ti stavi giocando tutto e bisognava contenere la tensione accumulata; posso dire di essere molto contenta del contributo che sono riuscita a dare in generale nell’annata trascorsa e ovviamente la soddisfazione più grande resta quella di aver raggiunto questo traguardo insieme a tutte le mie compagne”.

Il mancato double

“Purtroppo non è andata come speravamo, perdendo ai quarti con la Pro Sesto; la coppa poteva sicuramente rappresentare un valore aggiunto alla nostra straordinaria annata in quanto l'obiettivo principale rimaneva comunque il campionato ma restiamo ugualmente più che soddisfatte di come sia andata la stagione”.

La tua carriera

“Ho iniziato il mio percorso all’età di 10 anni con i maschietti ad Asti, per passare nel settore femminile giovanile della Juventus, a seguire l trasferimenti alla Florentia San Gimignano, Sampdoria, Sassari, San Marino Academy e Brescia; con le bianconere ho vinto un torneo di Viareggio ed un campionato under 19 anche se il rammarico più grande resta la sconfitta in finale Primavera contro la Pink Bari”.

A chi dedichi questo traguardo?

“Sicuramente il ringraziamento più grande lo devo alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, permettendomi di giocare sempre a calcio, seguendomi ovunque, assecondando ogni mia scelta, sempre presenti al mio fianco ad incoraggiarmi in ogni situazione”.

Il bilancio conclusivo della la tua annata con il Moncalieri

“Sono molto soddisfatta perché sento di essere molto cresciuta sia come persona che come giocatrice; ho sempre cercato di dare il massimo, mi sono sempre messa a disposizione della squadra in ogni allenamento e naturalmente si può sempre migliorare perchè come dico sempre, non si deve mai smettere di imparare”.

Foto credit Moncalieri Women