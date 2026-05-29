Skoda Kamiq: da 19.900 euro con 1.000 euro di carburante inclusi

Nel mercato dei crossover compatti, dove ogni modello cerca di trovare il giusto equilibrio tra dimensioni contenute, comfort e versatilità, Škoda Kamiq si conferma una delle proposte più complete della categoria. Un city-suv bello, versatile e adatto sia alla città che alle gite fuori porta.

Con l’ultimo aggiornamento, Kamiq si presenta con un design più moderno, aumenta la dotazione tecnologica e mantiene al centro un’abitabilità da riferimento, confermandosi una soluzione pensata per chi cerca un’auto adatta sia alla città sia agli spostamenti più lunghi.

Il rinnovamento della Kamiq parte dal frontale, dove gli interventi sono più evidenti. La nuova calandra cresce nelle dimensioni e presenta una finitura nera lucida che crea un contrasto con la carrozzeria, rendendo il muso più deciso e caratterizzato.

Anche il retrotreno viene aggiornato con fanali a boomerang rivisti e con la scritta Škoda che sostituisce il tradizionale badge, seguendo il più recente stile adottato dal costruttore.

La Kamiq conserva uno dei suoi principali punti di forza: riuscire a offrire dimensioni adatte all’utilizzo quotidiano mantenendo un abitacolo particolarmente sfruttabile. Con i suoi 4,24 metri di lunghezza, si muove con agilità negli spazi urbani ma mette a disposizione un ambiente interno ampio e funzionale.

Il bagagliaio conferma la vocazione pratica del modello, con una capacità di 400 litri che può arrivare quasi a 1.400 litri con i sedili posteriori abbattuti. Un risultato che permette alla Kamiq di distinguersi all’interno del segmento.

Il sistema multimediale propone un’interfaccia più intuitiva, mantenendo però i comandi fisici per il climatizzatore. La dotazione standard comprende display da 8 e 8,25 pollici, mentre chi desidera una configurazione più completa può scegliere il Virtual Cockpit digitale da 10,25 pollici e il display centrale da 9,2 pollici con navigazione.

Tra le tecnologie presenti figurano l’assistente vocale Laura, la connettività wireless SmartLink con Apple CarPlay e Android Auto, la radio DAB e quattro prese USB-C da 45 Watt. Una serie di soluzioni che rendono la Kamiq particolarmente aggiornata sotto il profilo digitale.

Uno degli aspetti che continua a distinguere la produzione Škoda è l’attenzione ai piccoli dettagli capaci di migliorare l’esperienza quotidiana. Anche sulla Kamiq trova spazio la filosofia “Simply Clever”, attraverso una serie di soluzioni funzionali.

Tra queste troviamo l’ombrello integrato nella portiera, le protezioni automatiche dei bordi delle porte e il gancio traino retraibile disponibile come optional. A queste si aggiunge il virtual pedal opzionale, che permette di aprire il portellone con un semplice movimento del piede.

Il restyling introduce inoltre materiali più sostenibili per alcuni rivestimenti dell’abitacolo, realizzati utilizzando anche fibre naturali come canapa e kenaf, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale mantenendo elevati gli standard di qualità.

La proposta meccanica della Kamiq restyling rimane concentrata sui motori benzina TSI, una scelta che permette di mantenere una gamma chiara e facilmente configurabile.

Il livello d’ingresso è affidato al 1.0 TSI da 95 CV, pensato per chi utilizza principalmente l’auto in città e cerca consumi contenuti. Il motore più equilibrato è il 1.0 TSI da 115 CV, disponibile anche con trasmissione automatica DSG, mentre al vertice si posiziona il 1.5 TSI da 150 CV con tecnologia ACT.

Quest’ultima soluzione permette di disattivare due cilindri nelle situazioni di minor richiesta di potenza, migliorando l’efficienza senza compromettere le prestazioni.

Sul fronte della sicurezza, la Škoda Kamiq offre una dotazione completa con diversi sistemi di supporto alla guida. Sono disponibili il Front Assist con riconoscimento pedoni, il Lane Assistant, il Traffic Sign Recognition e fino a 9 airbag.

Il cruise control elettronico, presente su tutte le versioni, contribuisce inoltre a rendere più confortevoli i viaggi e gli spostamenti quotidiani.

La gamma si articola negli allestimenti Selection, Monte Carlo, Your Way e Be More, ciascuno pensato per rispondere a esigenze differenti in termini di stile, tecnologia e comfort.

A giugno, Skoda Kamiq è proposta in promozione a 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Sicuramente un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Anche a GPL.

Altri dettagli su Kamiq e sulla promozione sono disponibili sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand, che si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.