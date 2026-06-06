Benevento, doppio colpo dal Potenza: in arrivo Schimmenti e Siatounis

La Strega non intende farsi trovare impreparata in vista della prossima Serie B. Il club giallorosso ha già chiuso due trattative per l'arrivo di forze fresche dalla Serie C. Il patron Vigorito, nell'asse di una trattativa di mercato con il Potenza, si è assicurato Emanuele Schimmenti e Antonis Siatounis, entrambi in procinto di lasciare il team lucano a parametro zero.

Schimmenti è un'ala destra che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Lamesta. Il giocatore fu vicino ai giallorossi la scorsa stagione, precisamente nella sessione invernale, ma all'ultimo momento l'affare saltò. Siatounis, dal canto suo, è un centrocampista centrale e si tratta di un profilo assai gradito dal tecnico Floro Flores. Ragion per cui, potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale del suo scacchiere tattico.

La prossima priorità del Benevento in ottica mercato sarà la difesa. Carli e Padella stanno delineando una strategia per trattenere Ceresoli nel Sannio e assicurarsi il terzino classe 2003 a titolo definitivo. Inoltre, si cercherà di concludere in settimana l'affare che porterebbe all'acquisto di Nicolò Postiglione, difensore centrale in forza al Pineto. Nel frattempo, c'è stato anche un sondaggio per Marco Bellich della Juve Stabia.