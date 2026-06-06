Michela Angori: “Nel mio ultimo anno, dedico il trofeo alla Nestor"

Analisi della stagione in casa Nestor Women affidata a Michela Angori, centrocampista classe 2003

Ciao Michela, un commento sulla storica vittoria in Supercoppa contro il Perugia

“Siamo arrivate a giocare questa partita con molta determinazione, in quanto le due gare precedenti ci avevano lasciato un po' di amaro in bocca; siamo arrivate in campo decise, con la consapevolezza che alla fine non avevamo proprio nulla da perdere, giocando bene; io purtroppo sono subentrata solo nel secondo tempo per motivi lavorativi, contribuendo comunque a far segnare la mia squadra”

A chi la dedichi questa vittoria?

“La dedico alla società Nestor perché è la prima Coppa storica che viene conquistata dopo esserci andate molto vicine in passato”.

Il bilancio della stagione in campionato

“Abbiamo giocato alla grande il torneo, sbagliando purtroppo le ultime due partite, le più importanti della competizione, prima di rialzarci, riscattandoci in Supercoppa”.

Come procede l'inserimento delle quattro sorelle Angori?

“Direi molto bene, abbiamo tutte un soprannome e tutta la squadra ci chiama con i nostri nomignoli: Nick, Juke, Marchi mentre Anna è l'unica che è rimasta priva perché aveva il nome troppo corto”.

La tua esperienza Erasmus in Spagna

“È stata un'esperienza bellissima da tutti i punti di vista, un po' perché è stato un modo per crescere, sicuramente per provare cose nuove e perfezionare anche il mio spagnolo, perché comunque lo avevo già studiato al liceo linguistico; per il calcio ho fatto degli allenamenti con una squadra di interregionale che si chiamava Oney Ball solo che richiedeva chiaramente un impegno che non potevo garantire con tre sessioni a settimana, più la domenica fuori a giocare; mi sono comunque divertita nei due allenamenti che ho svolto con loro perché il livello era abbastanza alto”.

La tua vita extra sportiva.

“In questo ultimo anno calcistico, ho portato avanti l’ultima parte dei miei studi del percorso triennale, laureandomi a metà Aprile con 110 e lode; sono molto contenta del risultato raggiunto avendo anche trovato subito lavoro nel museo del Laterizio a Marciano; da settembre dovrò comunque partire per fare la magistrale fuori, e pertanto posso annunciare che è stato anche l'ultimo anno con la Nestor”.

Foto credit Nestor women