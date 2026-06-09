Siria Menassi: “Abbiamo dimostrato sul campo di essere davvero forti”

Vetrina della giornata dedicata a Siria Menassi, attaccante classe 2005, prima punta abile nel difendere la palla e giocare con l’avversario alle spalle per poi avanzare in profondità, protagonista della straordinaria cavalcata della Polisportiva Erbusco, vincitrice del campionato di Eccellenza e della Coppa Lombardia.

Ciao Siria, per iniziare una breve descrizione della tua carriera

“Ho cominciato da piccola quando avevo sei anni con il Brescia, poi mi sono spostata qualche anno per giocare con la squadra maschile del mio paese, per poi ritornare al Brescia nelle esordienti e fare la trafila di tutto il settore giovanile fino alla prima squadra per poi arrivare all’Erbusco la scorsa estate”.

Cosa ti ha convinto a cambiare casacca?

“Mi piaceva il progetto e poi ogni tanto ci sta a cambiare aria, uscire dalla zona di comfort, provando nuove esperienze”.

Un giudizio su questa straordinaria annata

“Abbiamo conquistato il double, primeggiando in campionato e coppa, vincendo tutte le gare in programma, perdendo solo l'ultima del torneo ad obiettivo ormai raggiunto.

Sapevamo di essere forti, poi però bisogna anche dimostrarlo sul campo e partita dopo partita abbiamo acquisito sempre di più questa consapevolezza nelle nostre forze”.

C'è stata una partita chiave che ha dato una svolta alla vostra stagione?

“In realtà nessuna in particolare ma probabilmente va citata la sfida con la Doverese nel girone di andata”.

Tra i tanti gol che hai segnato, qual è quello che ti ha dato più emozioni?

“E’ sempre bello segnare, non c’è stata una rete in particolare anche a livello di importanza in quanto la maggior parte delle partite le abbiamo vinte con tanti gol di scarto”.

La tua dedica

“Questi gol li dedico a tutta la squadra, la società, la mia famiglia e al mio fidanzato”.

La vittoria in Coppa

“Abbiamo superato in finale il Varese per 4-0, segnando una rete e ricevendo il premio come miglior giocatrice dell’incontro.

Vincere la Coppa è stata una bellissima soddisfazione, perché comunque dopo un'annata del genere ce la meritavamo ed in più c’è stata la ciliegina sulla torta nell’ottenere questo riconoscimento che mi ha dato una grande soddisfazione”.

Photo credit Polisportiva Erbusco e Lnd