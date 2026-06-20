Benevento, dopo Beruatto arriva anche Sernicola

Il Benevento ha concluso la trattativa che ha portato Leonardo Sernicola in giallorosso. Per il laterale mancino contratto fino al 30 giugno 2029.

Sernicola è il secondo terzino sinistro acquistato dalla Strega in questa sessione di mercato, dopo l'arrivo di Pietro Beruatto. La scorsa stagione ha vestito la maglia della Cremonese in Serie A nella prima parte del campionato, senza però scendere in campo. A gennaio, si è trasferito a titolo temporaneo allo Spezia, con cui alla fine dell' anno è retrocesso in C.

Classe 1997, il nuovo giocatore del team sannita vanta una lunga esperienza in Serie B, a cui si aggiunge un'annata da titolare in massima serie nella stagione 2022/2023, anche in questa circostanza militando nella Cremonese