Skoda Summer 1000: fino a 1.000 euro di Bonus Carburante

L'estate è tradizionalmente uno dei momenti più favorevoli per cambiare auto e Škoda sceglie proprio questo periodo per lanciare Škoda Summer 1000, la nuova campagna promozionale dedicata ai clienti privati che mette al centro convenienza, flessibilità e libertà di scelta. Valida fino al 31 luglio 2026, l'iniziativa coinvolge gran parte della gamma del costruttore boemo e offre condizioni di acquisto particolarmente interessanti, abbinate a un vantaggio immediato: 1.000 euro di Bonus Carburante inclusi nelle offerte aderenti.

La campagna nasce con l'obiettivo di rendere ancora più accessibili i modelli Škoda, proponendo formule finanziarie studiate per rispondere alle esigenze di chi desidera un'auto nuova senza affrontare un investimento iniziale elevato. In molti casi sono infatti previsti anticipo zero, TAN 0% e la formula Škoda Clever Value, che consente di pianificare con precisione la spesa e, al termine del contratto, scegliere se riscattare la vettura, sostituirla con una nuova Škoda oppure semplicemente restituirla.

Tra le protagoniste della campagna c'è Škoda Fabia, una delle compatte più apprezzate del segmento B grazie all'equilibrio tra dimensioni, abitabilità e dotazioni tecnologiche. Con Summer 1000 è proposta con rate a partire da 219 euro al mese, anticipo zero, TAN 0% e Bonus Carburante incluso, una formula pensata per chi cerca un'auto versatile sia nell'utilizzo urbano sia nei viaggi di tutti i giorni.

Accanto a Fabia trova spazio Škoda Kamiq, il SUV compatto che negli ultimi anni ha conquistato una posizione di rilievo nel mercato europeo. L'offerta prevede rate da 269 euro al mese, sempre con anticipo zero, TAN 0% e Bonus Carburante da 1.000 euro. Kamiq continua a rappresentare una delle proposte più interessanti del segmento grazie alle dimensioni compatte, alla posizione di guida rialzata, alla praticità dell'abitacolo e a una ricca dotazione tecnologica che comprende sistemi di assistenza alla guida e connettività di ultima generazione.

La promozione non si limita ai modelli d'accesso della gamma. Summer 1000 coinvolge infatti anche Scala, la berlina compatta che abbina comfort e grande capacità di carico, Karoq, SUV versatile adatto alla famiglia, e la Nuova Octavia Wagon, da sempre uno dei modelli simbolo del marchio grazie all'ampio bagagliaio, all'efficienza dei motori e a un livello di comfort tipico di categorie superiori.

Non manca il grande SUV Nuovo Kodiaq, completamente rinnovato, così come Superb Wagon, pensata per chi percorre molti chilometri e cerca spazio, tecnologia e qualità costruttiva.

La campagna estiva rappresenta inoltre un'importante occasione per conoscere il percorso di elettrificazione del marchio. Tra i modelli coinvolti figurano infatti anche il Nuovo Enyaq, SUV 100% elettrico completamente aggiornato nel design e nelle tecnologie, e il nuovo Elroq, il SUV elettrico compatto che amplia ulteriormente l'offerta a zero emissioni della Casa boema. Due modelli che interpretano la strategia Škoda orientata a una mobilità sempre più sostenibile, senza rinunciare a comfort, autonomia e funzionalità.

Uno degli elementi che caratterizzano da sempre i modelli Škoda è l'approccio Simply Clever, filosofia progettuale che punta a semplificare la vita quotidiana attraverso soluzioni intelligenti e dettagli pratici. Dalle numerose possibilità di configurazione degli interni ai vani portaoggetti, passando per la qualità percepita e i sistemi di assistenza alla guida, ogni vettura della gamma è progettata per offrire un'esperienza d'utilizzo concreta e adatta sia alla città sia ai lunghi viaggi.

Il Bonus Carburante da 1.000 euro rappresenta un ulteriore valore aggiunto della campagna Summer 1000. In un contesto in cui il costo della mobilità continua a incidere sul bilancio delle famiglie, questo incentivo permette di ridurre concretamente le spese di utilizzo nei primi mesi di possesso, rendendo ancora più conveniente l'acquisto di una nuova Škoda.

Per conoscere nel dettaglio tutte le condizioni della campagna Škoda Summer 1000, le offerte dedicate ai singoli modelli e le eventuali promozioni riservate alle vetture disponibili in pronta consegna, basta andare sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand, che si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.

Presso lo showroom sarà inoltre possibile richiedere un preventivo personalizzato, effettuare un test drive e ricevere tutte le informazioni sulle formule di finanziamento attualmente in vigore.