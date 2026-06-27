Parma, ecco il nuovo Away Kit Puma: la maglia ispirata alla città

Il Parma Calcio ha una nuova seconda maglia. PUMA e il club ducale hanno presentato l'Away Kit che vestirà la Prima Squadra maschile e femminile e il Settore Giovanile nella stagione 2026/27. Una divisa che va oltre il campo e racconta una città intera.

Il concept scelto è "Shaped by the City". Un'idea che nasce dagli spazi urbani di Parma e ne interpreta l'identità, trasformando gli elementi del tessuto cittadino in un simbolo da indossare anche fuori dal rettangolo di gioco. L'elemento più caratteristico dell'iconica maglia gialloblù è infatti la texture grafica ispirata alle tradizionali pavimentazioni di Piazza Garibaldi e più in generale delle piazze italiane. Un dettaglio che crea un legame diretto con il cuore della città.

Non è un richiamo casuale. La grafica riprende il concept "Una piazza per l'Europa" che ha accompagnato la candidatura vincente di Parma a Capitale Europea dei Giovani 2027. La maglia celebra questo importante riconoscimento, esprimendo i valori di partecipazione, innovazione e appartenenza che hanno portato la città a conquistare il titolo.

Sul fronte del design, l'Away Kit si distingue per una base Faster Yellow valorizzata da righe orizzontali in Clyde Royal, gli iconici colori del Parma. Completano il look un elegante colletto girocollo a costine e uno scudo con la scritta 1913 sul retro del collo, dettaglio che celebra l'anno di fondazione del club.

Dal punto di vista tecnico la maglia, dalla vestibilità regular, è realizzata in poliestere riciclato al 100% ed è dotata della tecnologia PUMA dryCELL, pensata per gestire l'umidità e mantenere il corpo asciutto durante le fasi più intense del gioco. Il design senza cuciture e la struttura jacquard ultraleggera sulla parte posteriore migliorano traspirabilità e comfort.

Per la presentazione è stata scelta una cornice d'eccezione: la Biblioteca Umanistica dei Paolotti, uno dei luoghi simbolo della vita culturale e universitaria di Parma. Situata nel complesso di via D'Azeglio dell'Università, la biblioteca occupa gli spazi dell'antica chiesa dei Paolotti e di parte dell'ex convento seicentesco. Oggi custodisce un patrimonio di oltre 170.000 volumi e 370 periodici, rappresentando un punto di riferimento per la comunità accademica e cittadina.

La maglia è impreziosita anche dalla presenza dei partner della stagione 2026/27. Sulla divisa della Prima Squadra maschile compaiono i loghi di Prometeon, AdmiralBet.news, Crédit Agricole e Moby, mentre sulla maglia del Parma Calcio Women è presente il logo Parmalat.

Il nuovo Away Kit 2026/27 è già disponibile presso il Parma Calcio Store di Piazzale Risorgimento, in selezionati retailer e online sullo shop ufficiale del club. Un modo per portare con sé un pezzo di Parma, dentro e fuori dal campo.