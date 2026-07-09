Carlotta Servetto: “Riparto da una società ambiziosa ed organizzata”

Alla scoperta di Carlotta Servetto, difensore, classe 2005, impiegata nel ruolo di terzino, in grado di ricoprire anche la posizione di centrale, nuovo acquisto della Nuova Alba femminile.

Ciao Carlotta, quali sono stati i motivi del tuo trasferimento alla Nuova Alba?

“A seguito della cessione del titolo sportivo da parte della Casalese al Siena avevo la necessità di trovare una nuova squadra che mi disse la possibilità di rimettermi in gioco; l’ambizione e l’organizzazione della società umbra mi ha convinta ad accettare il nuovo progetto”.

Prime impressioni

“Ho recepito buoni segnali, l’ambiente mi è sembrato sin da subito accogliente pur non conoscendo quasi alcun elemento della rosa e dello staff”.

Obiettivi stagionali

“La squadra ha ambizioni di vertice dopo aver sfiorato la promozione nella passata stagione, fermata solo ai playoff della fase nazionale”.

Un giudizio sul regolamento

“Sarei più favorevole a promuovere direttamente la squadra arrivata prima in graduatoria nel proprio girone ma ci adeguiamo naturalmente alla novità introdotta”.

La tua carriera

“Sono cresciuta nel settore giovanile della Juventus, squadra con cui ho vissuto i momenti più emozionanti della mia carriera, conquistando lo Scudetto Under 15 nel 2019 oltre a partecipare ad una tournèè negli Usa; a seguire mi sono trasferita a Padova in serie C, vivendo un periodo ricco di bei ricordi, maturando esperienze anche nella rappresentativa Nazionale LND; ho rivestito anche la maglia della Freedom in Serie B in un’annata non proprio entusiasmante; in seguito sono passata al Cantù nel campionato di Eccellenza Lombarda prima di salire di categoria nella Casolese”.

Il motivo di tanti cambi

“I numerosi trasferimenti e cambi d maglia spesso sono derivati da vicissitudini societarie che non mi permettevano di proseguire il percorso ma pur avendo avuto dei momenti di sconforto e delusione, ho sempre trovato la forza per rialzarmi, ripartendo da un nuovo ambiente”.

La Carlotta fuori dal campo di gioco

“Mi ritengo una ragazza solare e socievole, sempre pronta e disponibile a relazionarsi con gli altri; sono iscritta alla facoltà di scienze motorie, ambendo a mantenere lo sport come parte integrante della mia vita”.

I tuoi punti di riferimento

“A livello prettamente calcistico ammiro il brasiliano Marcelo ma di sicuro le mie guida restano i miei genitori nonché una mia cara amica, persone a cui sono particolarmente grata per avermi sempre sostenuto ed incoraggiato nel mio percorso, non ostacolandomi mai nelle scelte personali”.

Foto credit Nuova Alba Femminile