Bel successo del Novara contro l’Inter U23

Al Margaroli di Borgomanero davanti ad un pubblico numeroso il Novara batte con due reti nella ripresa l’Inter U23 e dà segnali incoraggianti per il prossimo inizio di campionato.

Il Novara va subito in svantaggio e finisce il primo tempo sotto di una rete Passa un minuto e l’Inter va in vantaggio, Amerighi da fuori area sorprende Boseggia, al 16’ il primo tiro in porta del Novara è firmato da Lanini, in due tempi para Melgrati, al 19’ ancora Lanini, blocca Melgrati, al 34’ primo intervento di Boseggia sul Agbonifo, al 42’ punizione alta di Agbonifo sulla traversa.

Le reti di Lorenzini e Graziani ribaltano la partita La ripresa si apre con una girata di Basso alta sulla traversa, al 12’ Basso con un potente destro impegna severamente Melgrati, al 20’ nessun problema per Melgrati su Ledonne, al 24’ arriva il pareggio del Novara con un colpo di testa vincente di Lorenzini, al 37’ gli azzurri ribaltano il match grazie ad un grave errore di Melgrati su una conclusione senza troppe pretese di Graziani

NOVARA-INTER U23 2-1

Marcatori: 1’Amerighi (I), 24’st Lorenzini (N), 37’st Graziani (N)

Novara: Boseggia, Moretti, Lorenzini, Collodel, Miceli, Basso, Valdesi, Dell’Erba, Da Graca, Lanini, Lartey. Subentrati: Anfossi, De Nicolò, Cannavaro, Citi, Ranieri, Di Cosmo, Alberti, Arboscello, Ledonne, Cortese, Canneti, Graziani. All. Birindelli

Inter U23: Melgrati, Aidoo, Jakirovic, Amerighi, Kaczmarski, Fiordilino, Agbonifo, Franchi, Matarrese, Stante, Prestia. Subentrati: Raimondi, Taho, Breda, Cerpelletti, Rocca, Venturini, Donato, Motta, Mancuso, Zuberek, El Mahboubi, Matarrese, Peletti, Re Cecconi, Bovo. All. Vecchi

Arbitro: Miletto della sezione di Bra.

Note: Spettatori 1000ca.