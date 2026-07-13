Serie D 2026/27, ecco le date: organico il 3, gironi il 5 agosto

La stagione 2026/2027 della Serie D muove ufficialmente i primi passi. Il Dipartimento Interregionale ha comunicato le date relative alla definizione dell'organico e alla successiva pubblicazione dei gironi. Due passaggi fondamentali che delineeranno la struttura del quarto livello del calcio italiano, il massimo campionato della Lega Nazionale Dilettanti.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 3 agosto, quando sarà ufficializzato l'organico completo della Serie D 2026/2027. In quella data si conoscerà l'elenco definitivo delle società ammesse al campionato, tra aventi diritto, ripescaggi e domande di ammissione accolte.

Due giorni più tardi arriverà il momento più atteso da tifosi e addetti ai lavori. Mercoledì 5 agosto alle ore 13.00 saranno infatti svelati i nove gironi del torneo. Solo allora le società conosceranno le proprie avversarie e potranno iniziare a programmare nel dettaglio la stagione, in attesa della pubblicazione dei calendari.

Il conto alla rovescia è cominciato. La Serie D è pronta a ripartire.