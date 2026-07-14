Giulia Balestrieri: “Un sogno poter giocare nel paese dei miei nonni”

Alla scoperta di Giulia Balestrieri, classe 2004, terzino statunitense di padre italiano e mamma brasiliana proveniente dalla Carnegie Mellon University Women’s soccer, nuovo acquisto del Brescia calcio femminile.

I motivi del trasferimento a Brescia

“Essendo cresciuta con genitori immigrati (italiani e brasiliani), visitare l'Italia è sempre stato un mio desiderio. Mentre concludevo la mia ultima stagione calcistica universitaria, ho deciso che non volevo che la mia carriera finisse lì: amavo questo sport ancora più di quando avessi iniziato l'università a 18 anni. Sono felicissima di essermi trasferita. Poter vivere nel Paese d'origine dei miei nonni e giocare a calcio a livello professionistico è un sogno che si avvera”.

Prime impressioni su staff e ambiente

“Innanzitutto, tutti (presidente, dirigenza e staff tecnico) sono incredibilmente professionali ma anche estremamente accoglienti. Gli allenamenti sono organizzati e pianificati alla perfezione, e le mie compagne di squadra sono eccezionalmente talentuose e gentili. Mi sono sentita davvero a casa”.

L'esperienza al college statunitense

“Giocare a calcio alla Carnegie Mellon University è stata un'esperienza unica. Frequentare un istituto dal livello accademico così elevato rende difficile conciliare sport e studio, ma ne esci come un'atleta molto più forte e consapevole. Allenarsi alle 6 del mattino prima di un esame di fisica delle 9 non è da tutti, ma questo mi fa apprezzare ancora di più l'ambiente professionistico, perché posso concentrarmi totalmente sullo sport che amo”.

Sintesi della carriera

“Ho iniziato a giocare a livello agonistico nel sistema giovanile statunitense fin da piccola (verso i 7 anni), partecipando ai campionati pre-ECNL e poi, raggiunta l'età giusta (13 anni), all'ECNL con l'Arlington Soccer Association. Ho giocato per quattro anni nel campionato NCAA con la Carnegie Mellon University, conseguendo nel frattempo una laurea in Psicologia Clinica. Durante le estati del college, ho giocato nella WPSL con l'Arlington SA”.

Altri interessi sportivi

“Mio padre giocava a tennis a livello universitario, quindi sono cresciuta praticando questo sport a livello agonistico fino ai 14-15 anni. Ho praticato anche nuoto agonistico. Negli ultimi quattro anni ho scoperto la passione per la corsa di lunga distanza. Anche se non posso correre maratone durante la stagione calcistica a causa dell'eccessivo sforzo fisico, nell'ultimo anno ho corso tre mezze maratone. È un'attività che mi diverte molto condividere con i miei amici. Apprezzo molto anche l'hot yoga come forma di recupero e meditazione per il calcio”.

Foto credit Brescia calcio femminile

In English

Giulia Balestrieri: “It’s a dream to be able to play in my grandparents’ country”

Discovering Giulia Balestrieri, born in 2004, an American full-back with an Italian father and a Brazilian mother, joining Brescia Women’s Football from the Carnegie Mellon University women's soccer team.

The reasons for the move to Brescia;

“Growing up with Italian and Brazilian immigrant parents, visiting Italy was always something I wanted to do. While finishing my senior season of soccer at university, I decided that I did not want my career to end. I had an even greater love of the game then when I started university at 18. I am so glad I made the move. To be able to live in the country my Nonno and Nonna are from and play soccer professionally is a dream come true”.

First impressions on staff and environment

“For starters, everyone (the president, management, and coaching staff) is incredibly professional but also extremely welcoming. The sessions are so organized and well planned, and my teammates are exceptionally talented and kind. I have very much felt at home”.

The experience at the US College

“Playing soccer at Carnegie Mellon University was a once in a lifetime experience. Being at such an academically rigorous institution, balancing athletics and studies can be a difficult feat, but you come out a much stronger and smarter athlete. Practicing at 6am before a 9am physics exam is not for the weak, but it makes me appreciate the professional setting so much more because I get to fully focus on the game I love to play”.

Career summary

“I began playing competitively in the US youth national soccer system from a very young age (around 7 years old), playing pre-ECNL, and then when I was of age (13), ECNL, for Arlington Soccer Association. I played 4 years of NCAA soccer at Carnegie Mellon University, where I gained a clinical psychology bachelors of science degree. During my summers in college, I played WPSL for Arlington SA”.

Extra sports interests.

“My dad was a collegiate tennis player, so I grew up playing tennis competitively until about 14-15. I also swam competitively. In the past four years, I have gained a love for long distance running. While I cannot run marathons during the soccer seasons, due to the toll on one’s body, I have run three half-marathons in the past year. It is something my friends and I have a lot of fun doing together. I also really enjoy hot yoga as a form of recovery and meditation for soccer”.

Photo credit Brescia calcio femminile