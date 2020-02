Champions: dopo Lione-Juve, Nedved sicuro: "Vogliamo vincere"

Dopo la sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Lione, all'andata degli ottavi di Finale della UEFA Champions League 2019/20, Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "La Champions è una competizione che da grandi stimoli. Stiamo cercando di essere una squadra europea, che si adatta ad un calcio più aperto, dove può accadere di tutto".

"La Champions è un trofeo che la Juventus vuole vincere, siccome vogliamo vincere tutte le competizioni. In Europa le disattenzioni difensive si possono pagare a caro prezzo. Subire un gol in casa può diventare molto pericoloso, forse per questo il loro allenatore ha schierato una formazione un po' più difensiva, volendosela magari giocare al ritorno", continua Nedved.

Juventus-Lione, ritorno degli ottavi di Finale, si giocherà il prossimo 17 marzo alle ore 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, sull'app streaming Sky Go ed in chiaro su Canale 5.

Sapevate che anche Valencia-Atalanta sarà trasmessa in chiaro sulle reti Mediaset? Ecco il programma completo delle sfide di Champions League alle quali sarà possibile assistere, rigorosamente in chiaro, su Canale 5.