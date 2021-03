Sorrento-Taranto, anticipato il match a sabato 6 marzo

Si comunica che la gara tra Sorrento e Taranto, valida per la 21^giornata di Serie D girone H si giocherà sabato 06/03/2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Italia di Sorrento. La notizia è stata comunicata direttamente dall'ufficio stampa della società ionica. La gara contro la compagine campana rappresenta un nodo cruciale della stagione per gli uomini guidati da Giuseppe Laterza. Dopo la vittoria casalinga contro la Puteolana, che ha riscattato il tonfo di Bitonto, il Taranto è chiamato a una grande prestazione contro una squadra ostica. Ricordiamo che il Sorrento, nel match di andata, ha inflitto la prima sconfitta del campionato al Delfino. Dunque, una motivazione in più per vincere e alimentare un sogno promozione, nettamente alla portata, viste le prestazioni e il gruppo squadra del Taranto.

Sul piano della preparazione non cambia nulla. Giuseppe Laterza è concentrato totalmente sulla gara e dopo un lavoro aerobico e tecnico basato sul possesso palla, i rossoblù sono attesi da una doppia seduta nella giornata di domani. La concentrazione è massima nell'ambiente rossoblù e, certamente, le motivazioni faranno la loro parte per portare a compimento l'obiettivo stagione, da parte ovviamente di ogni singolo calciatore.