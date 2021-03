Germania e Italia partono con il piede giusto

Sono tante le nazionali che hanno incontrato diverse difficoltà ad approcciarsi all'avvio delle qualificazione per i Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar, trovandosi già a rincorrere dopo la prima gara giocata. Anche la seconda parte della prima giornata non ha lesinato quelle sorprese già vissute con le sconfitte di Olanda e Croazia e con il pareggio interno di cui si sono dovuti accontentare i Campioni del Mondo uscenti della Francia. Ecco nel dettaglio l'andamento delle gare, girone per girone.

Girone B

Semaforo giallo per la Spagna che paga dazio, nel confronto interno con la Grecia, ad una squadra che esprime sul campo più voglia e determinazione di arrivare al risultato. Ne viene fuori un pareggio (1-1) nonostante oltre l'80 per cento di possesso palla iberico, che lascia sicuramente con l'amaro in bocca lo staff di Luis Enrique, anche perché al contempo la Svezia del ritrovato Ibrahimovic supera di misura la Georgia (1-0) guadagnandosi la vetta momentanea della classifica in attesa del Kosovo, prossimo avversario della nazionale scandinava.

Classifica: Svezia 3 (1), Grecia 1 (1), Spagna 1 (1), Kosovo 0 (0), Georgia 0 (1).

Girone C

Non ruba l'occhio la Nazionale di Roberto Mancini, ma all'Italia basta una prima mezz'ora garibaldina per aver ragione di un'involuta Irlanda del Nord, conquistando i primi tre punti della cavalcata verso i prossimi Mondiali "invernali". Berardi, al terzo centro consecutivo, e Immobile, in gol dopo quasi due anni, griffano il 2-0 del "Tardini" di Parma consentendo agli Azzurri di tenere il passo della Svizzera, vittoriosa in trasferta a Sofia (prossimo teatro delle gesta italiane), dove agli elvetici di Petkovic basta un quarto d'ora (tre reti nei primi 12 minuti) per abbattere l'irriconoscibile Bulgaria dell'ultimo periodo (1-3).

Classifica: Svizzera 3 (1), Italia 3 (1), Lituania 0 (0), Bulgaria 0 (1), Irlanda del Nord 0 (1).

Girone F

Scatto della Danimarca, unica a vincere nel primo turno del girone F superando con un gol per tempo Israele. I "vichinghi" approfittano del pareggio ricco di reti (2-2) tra Scozia e Austria con il mitteleuropei che sprecano per due volte il vantaggio (doppio Kalajdzic) facendosi rimontare da una Scozia che strappa il punto al fotofinish. Pari anche in Moldavia tra le due "Cenerentole" del girone, le Isole Far Oer rimonta il vantaggio-lampo di Nicolaescu con il gol di uno dei tanti Olsen nella rosa degli isolani.

Classifica: Danimarca 3, Austria 1, Scozia 1, Isole Far Oer 1, Moldavia 1, Israele 0.

Girone I

Comincia sul velluto l'avventura per gli inglesi di Southgate che, seppur con una formazione imbottita di tanti esordienti, non ha difficoltà ad abbattere la flebile opposizione di San Marino. Cinque le reti rifilate ai rappresentati del Titano dagli albionici con l'attaccante dell'Everton Calvert-Lewin sugli scudi con una doppietta. All'Albania di Reja basta una rete del naturalizzato Lenjani per superare a domicilio la piccola Andorra, gol giunto in chiusura di primo tempo. Pareggio pirotecnico infine alla "Puskas Arena" di Budapest dove Ungheria e Polonia chiudono sul 3-3 con i magiari che sprecano prima il 2-0 e poi il nuovo vantaggio facendosi raggiungere da Lewandowski e soci che evitano così al neo tecnico Paulo Sousa la sconfitta all'esordio.

Classifica: Inghilterra 3, Albania 3, Polonia 1, Ungheria 1, Andorra 0, San Marino 0.

Girone J

Vittoria di polso della Germania che non concede quartiere all'Islanda infliggendo alla formazione di Vidarsson un netto 3-0 nel "fortino" di Duisburg, risultato subito messo in discesa nell'uno-due Goretska-Havertz dei primi dieci minuti di gara. Il successo della Germania viene imitato da Romania e Armenia ma se i transilvani riescono a controllare con non poche difficoltà la Macedonia del Nord (in rete il parmigiano Mihaila e il figlio d'arte Hagi nel 3-2 di Bucarest), alla nazionale armena serve l'autorete nell'ultimo quarto d'ora di Frommelt per non perdere punti all'esordio nel Granducato del Liechtenstein.

Classifica: Germania 3, Romania 3, Armenia 3, Liechtenstein 0, Macedonia del Nord 0, Islanda 0.

I risultati completi della prima giornata di qualificazioni a Qatar 2022